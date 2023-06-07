Нейросеть ChaGPT рассказала, какие решения приняла бы на посту президента государства

0:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейросеть ChaGPT рассказала, какие решения приняла, если бы была президентом государства, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Акцент искусственный интеллект решил сделать на образовании, экономике, науке и здравоохранении.

Фото: pixabay.com

Также на президентском посту нейросеть собралась бороться с коррупцией, развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру и укреплять правовое государство.

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