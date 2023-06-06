Учёные назвали металл будущего. О нём рассказал обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов.
Практически все высокотехнологичные отрасли нуждаются в новом поколении сверхпроводников, которое будет основываться на соединениях палладия. Такое положение дел крайне выгодно для РФ, поскольку территория страны богата запасами этого редко встречающегося и дорогостоящего металла.
На Россию приходится половина всего производств в мире палладия. В связи с этим эксперты прогнозируют большие перспективы для страны в этой сфере.
"Это сформирует фактически новую сферу потребления палладия объёмом до 100 тонн в год. Россия способна занять 20-30% мирового рынка ВТСП", — полагает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
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