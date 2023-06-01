Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил, как понять, что телефон заражён вирусом.
"Если это было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя, то он, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что устройство шпионит", — предупредил эксперт, слова которого передаёт URA.RU.
Вместе с этим собеседник издания отметил, что о наличии опасной программы свидетельствует появление на экране телефона политических лозунгов и рекламы.
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