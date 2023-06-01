Эксперт по информационной безопасности Лукацкий рассказал, как узнать, что телефон заражён вирусами

0:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил, как понять, что телефон заражён вирусом.

Фото: ria.ru

"Если это было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя, то он, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что устройство шпионит", — предупредил эксперт, слова которого передаёт URA.RU.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что о наличии опасной программы свидетельствует появление на экране телефона политических лозунгов и рекламы.

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