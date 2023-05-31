Учёные РАН обнаружили у рыб новый механизм фильтрации пластика

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН обнаружили защитный механизм у рыбы-ползуна (анабаса), который позволяет ей отличать несъедобные объекты и избегать их потребления вместе с кормом. Это открытие было сообщено представителями Минобрнауки России.

Фото: pixabay.com

Пресноводные водоемы Центрального Вьетнама, где обитает анабас, сильно загрязнены пластиковыми отходами, которые попадают в море. Тем не менее, анабас успешно выживает в таких условиях. Ученые заинтересовались тем, насколько часто эти рыбы путают пищу с пенополистиролом, теплоизоляционным материалом, который широко используется в промышленности и повседневной жизни. Размеры гранул пенополистирола соответствуют фрагментам пищи, которые предпочитает анабас, сообщает Газета.Ru.

Для проверки этого ученые провели эксперимент, предложив анабасу три варианта гранул: корм, пластик и смесь корма с пластиком. С помощью камер они наблюдали, как быстро рыба захватывает эти объекты. Результаты показали, что анабас предпочитает съедать корм вместо пластика. Однако, при наличии смеси анабас захватывает как корм, так и пластик одновременно.

"Анабас захватывает гранулы пластика, считая их пищей, некоторое время удерживает их в ротовой полости, но никогда не глотает. Некоторые из отвергнутых гранул пластика были деформированы и разбиты на мелкие фрагменты. Это указывает на то, что анабас обладает механизмом внутриротового тестирования захваченных объектов, который позволяет оценивать их свойства с помощью вкусовых и тактильных рецепторов в ротовой полости", — объяснила Екатерина Ганжа, научный сотрудник ИПЭЭ РАН.