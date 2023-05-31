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Названа отличительная черта шпионских приложений для Android

1:04
Наука

"Доктор Веб" выявил вредоносный модуль SpinOk для Android. Приложение со шпионской программой уже установили более 421 млн раз.

Названа отличительная черта шпионских приложений для Android
Фото: REX/ Shutterstock

Глава направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал, что такие модули попадают на телефон с заражёнными приложениями.

Другой частый способ, — если скачать её с непроверенного сайта или открыть фишинговое письмо. Шпионские модули опасны тем, что могут видеть всё, что есть на экране устройства, записывать разговоры, делать копии текстов, воровать пароли, данные от банковских приложений, госуслуг, цитирует аналитика Телеканал "360".

Не стоит скачивать приложения с непроверенных ресурсов, надо проверять приложения крупными компаниями, специализирующимся на кибербезопасности.

На IOS таких проблем чуть меньше, и в основном, в опасности те, кто устанавливает на устройства неоригинальную ОС.

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