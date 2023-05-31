Для увеличения свободной памяти телефона следует очистить кэш и папки с загруженными файлами, рекомендуют эксперты сервиса "Яндекс 360".
Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на специалистов, с помощью современных смартфонов можно делать снимки в высоком разрешении, которые занимают много места на устройстве. Именно поэтому ненужные фотографии и видеозаписи необходимо удалять, сказано в материале.
"Регулярная чистка кэша, папки "Загрузки", удаление ненужных фото и видео, неиспользуемых приложений — базовые лайфхаки", — рассказали эксперты.
По словам специалистов, из-за отсутствия свободной памяти на телефоне владельцы мобильных устройств нередко сталкиваются с медленной работой приложений. Они также подчеркнули: если человек не хочет избавляться от каких-либо файлов, их можно временно переместить в облачное хранилище, а чуть позже удалить.
Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что быстрая разрядка телефона может указывать на слежку за пользователем через камеру.
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