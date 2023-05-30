Запуск китайского космического корабля "Шэньчжоу-16" привел к тому, что был установлен рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Об этом сообщает ИА REGNUM.
На сегодняшний день их число достигло 17 человек. Прежний рекорд (14 человек) был установлен в 2021 году: семь человек находились на МКС, трое — на "Шэньчжоу-12", четверо — на корабле Crew Dragon.
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