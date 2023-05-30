Побит рекорд по количеству человек, находящихся одновременно на орбите Земли

0:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Запуск китайского космического корабля "Шэньчжоу-16" привел к тому, что был установлен рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Pravda.ru

На сегодняшний день их число достигло 17 человек. Прежний рекорд (14 человек) был установлен в 2021 году: семь человек находились на МКС, трое — на "Шэньчжоу-12", четверо — на корабле Crew Dragon.

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