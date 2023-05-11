IScience: цветочные и фруктовые ароматы оказывают магнитное воздействие на комаров

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое американскими учёными, обнаружило, что некоторые сорта мыла делают людей более привлекательными для комаров, в то время как другие сорта могут их отпугивать.

Фото: pixabay.com

Учёные составили профили запахов для каждого из четырёх популярных сортов мыла: Dial, Dove, Native и Simple Truth, и проверили их воздействие на привлекательность людей для комаров.

Исследование показало, что каждый человек имеет уникальный запах тела, который может быть более или менее привлекательным для комаров. Мыло влияет на эти запахи, не только добавляя ароматы, но и изменяя выделение естественных соединений, производимых человеком.

Однако эффект мыла на привлекательность для комаров различается у разных людей. Исследование показало, что мыла марок Dove и Simple Truth увеличивают привлекательность некоторых людей для комаров, тогда как мыло марки Native может отпугивать их. Одно из объяснений заключается в том, что комары обращают внимание не только на отдельные соединения, но и на комбинации различных запахов, как в самом мыле, так и в естественном запахе человека.

Исследователи также выявили несколько соединений в составе мыла, которые могут отпугивать комаров, включая соединения, которые придают мылу запах кокоса. Однако требуется дальнейшее исследование, чтобы более полно понять механизмы, по которым запах мыла влияет на привлекательность для комаров и какие конкретные составляющие мыла играют наиболее важную роль.

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