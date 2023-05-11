Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полиция Нидерландов арестовала украинку за хулиганство на борту самолёта в пьяном виде
Почему зеркала автомобиля по-разному приближают
Asia Times: в КНР установили рекорд и приблизили человечество к бесконечному источнику энергии
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал прекращение с 1 июня финансовой поддержки Киева со стороны США
Генерал Соболев: для неслуживших граждан РФ могут организовать отдельные военные сборы
Myśl Polska: после поражения Украины США оставят Польшу один на один с РФ
Путин разозлился на США: Япония попала под удар с подписанием указа №302
Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой
Обманутые продавцы Wildberries устроили митинг и пошли на штурм офиса в Москве

IScience: цветочные и фруктовые ароматы оказывают магнитное воздействие на комаров

1:38
Наука

Исследование, проведённое американскими учёными, обнаружило, что некоторые сорта мыла делают людей более привлекательными для комаров, в то время как другие сорта могут их отпугивать.

IScience: цветочные и фруктовые ароматы оказывают магнитное воздействие на комаров
Фото: pixabay.com

Учёные составили профили запахов для каждого из четырёх популярных сортов мыла: Dial, Dove, Native и Simple Truth, и проверили их воздействие на привлекательность людей для комаров.

Исследование показало, что каждый человек имеет уникальный запах тела, который может быть более или менее привлекательным для комаров. Мыло влияет на эти запахи, не только добавляя ароматы, но и изменяя выделение естественных соединений, производимых человеком.

Однако эффект мыла на привлекательность для комаров различается у разных людей. Исследование показало, что мыла марок Dove и Simple Truth увеличивают привлекательность некоторых людей для комаров, тогда как мыло марки Native может отпугивать их. Одно из объяснений заключается в том, что комары обращают внимание не только на отдельные соединения, но и на комбинации различных запахов, как в самом мыле, так и в естественном запахе человека.

Исследователи также выявили несколько соединений в составе мыла, которые могут отпугивать комаров, включая соединения, которые придают мылу запах кокоса. Однако требуется дальнейшее исследование, чтобы более полно понять механизмы, по которым запах мыла влияет на привлекательность для комаров и какие конкретные составляющие мыла играют наиболее важную роль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
IScience: цветочные и фруктовые ароматы оказывают магнитное воздействие на комаров
Почему зеркала автомобиля по-разному приближают
Asia Times: в КНР установили рекорд и приблизили человечество к бесконечному источнику энергии
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал прекращение с 1 июня финансовой поддержки Киева со стороны США
Генерал Соболев: для неслуживших граждан РФ могут организовать отдельные военные сборы
Myśl Polska: после поражения Украины США оставят Польшу один на один с РФ
Путин разозлился на США: Япония попала под удар с подписанием указа №302
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции
Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой
Обманутые продавцы Wildberries устроили митинг и пошли на штурм офиса в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников