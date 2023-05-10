Medical Xpress: мальчики с лишним весом чаще становятся бесплодными взрослыми мужчинами

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Мальчики с лишним весом чаще становятся бесплодными взрослыми мужчинами, сообщает Medical Xpress.

Фото: https://1jv6g9n0pik3nvjug2t92dlh-wpengine.netdna-ssl.com/

Статья основана на исследовании, опубликованном в Европейском журнале эндокринологии. В этом исследовании было обнаружено, что мальчики с избыточным весом, как правило, имеют меньший объём яичек, что может увеличивать риск бесплодия во взрослом возрасте.

Кроме того, исследование указывает на растущую проблему детского ожирения в мире. Число полных детей в возрасте от двух до 18 лет увеличилось с 32 до 42 миллионов. Прогнозируется, что около 60% современных детей будут страдать ожирением к 35 годам. Итальянские исследователи обнаружили гипотрофию яичек у почти четверти мужчин в возрасте 18-19 лет, что представляет угрозу их будущей способности к зачатию.

В рамках исследования было проведено ретроспективное перекрестное исследование 286 мальчиков в возрасте от двух до 18 лет, которые посещали Отделение детской эндокринологии Университета Катании на Сицилии для контроля массы тела. Результаты показали, что у мальчиков с нормальным весом объём яичек был в 1,5 раза больше по сравнению с теми, у кого был избыточный вес или ожирение.

Специалисты предполагают, что поскольку уменьшенный объём яичек связан с низкой сперматогенезом во взрослом возрасте, снижение веса может помочь предотвратить проблемы с бесплодием в будущем. Однако автор статьи Росселла Каннарелла отмечает, что влияние детского ожирения и связанных с ним метаболических нарушений на рост яичек до конца неизвестно.

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