Science: учёные обнаружили мутацию в ДНК, которая сделала человека умнее обезьяны

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Генетики из Калифорнийского университета обнаружили мутацию в участках ДНК человека, которая произошла примерно миллион лет назад и сделала человека умнее обезьяны. Эти участки называются "Зоны ускоренного развития у человека" (Human Accelerated Regions, HAR).

Фото: point.md

Учёные считают, что некоторые из этих HAR могут быть ответственны за уникальные качества, отличающие человека от его ближайших родственников, таких как шимпанзе и бонобо. В новой работе команда обнаружила, что трёхмерное складывание ДНК человека в ядре является критическим фактором в этот поворотный для нашего вида момент.

Многие гены, которые входят в состав HAR, являются энхансерами, то есть способствуют увеличению активности генов, с которыми они связаны. Интересно, что HARs были обнаружены в начале 2000-х годов, когда были произведены сравнения геномов человека и шимпанзе. Это открытие позволило учёным лучше понять, как происходит эволюция человека и что делает его уникальным в мире животных. Кроме того, это открывает новые возможности для изучения генетических механизмов, лежащих в основе развития человека и его умственных способностей.

HARs — это консервативные не-кодирующие последовательности ДНК, которые сохраняются в течение длительного времени у разных видов животных. Они имеют высокую степень консервативности, что говорит о том, что они играют важную роль в эволюции и функционировании генома. В настоящее время HARs являются объектом активного исследования в области генетики и эволюции.

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