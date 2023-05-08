JAGS: регулярное использование интернета снижает риск развития деменции

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный журнал Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) сообщает, что регулярное использование интернета снижает риск развития деменции.

Фото: pixabay.com

Группа учёных Нью-Йоркского университета провела исследование, в котором установила, что регулярное пользование интернетом может вдвое снизить риск развития деменции.

Деменция — это состояние, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, такие как память, мышление, ориентация в пространстве и времени, способность к обучению и решению проблем. Это может происходить из-за различных причин, включая болезни, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сосудистые заболевания головного мозга или травмы головы. Деменция может существенно повлиять на качество жизни человека и требует специального ухода и лечения.

В исследовании приняли участие 18154 человека в возрасте от 54 до 64,9 лет, которые не страдали деменцией. Исследование продолжалось от 8 до 17 лет, и за это время деменция была диагностирована у 4,68% участников. Те, кто регулярно пользовался интернетом, реже страдали слабоумием, чем участники контрольной группы, которые не пользовались интернетом на постоянной основе.

Специалисты считают, что это связано с тем, что работа с информацией держит мозг в тонусе, что помогает поддерживать когнитивный резерв и профилактику деменции.

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