Sexes: учёные из Техасса рассказали, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего

Учёные из Техасского международного университета провели исследование, чтобы узнать, какая форма женской груди больше всего нравится мужчинам.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Они изучили три параметра: размер груди, стадию птоза (обвисание) и расстояние между грудями. В исследование приняли участие 189 женщин. Им были показаны фотографии с изображением женской груди. Они должны были описать свои ощущения и мысли при просмотре фото.

Женщины сочли большую грудь без обвисания и с маленьким межгрудным расстоянием угрозой. Такие фотографии заставляли их задуматься о своей внешности и диете. Мужчины же находили такую грудь наиболее сексуальной. Однако если грудь была просто большой, но с птозом и большим межгрудным расстоянием, то женщины находили её непривлекательной.

Исследование показывает, что женщины могут соперничать друг с другом за внимание мужчин, используя свою физическую привлекательность. Однако следует помнить, что каждый человек имеет свои индивидуальные предпочтения, и не стоит полагаться только на результаты данного исследования.

Данное исследование проводилось в контексте эволюционной психологии и объясняется тем, что в древности мужчины выбирали женщин с наиболее привлекательными физическими характеристиками для размножения и продолжения рода. Однако в современном мире красота и привлекательность могут быть определены не только физическими параметрами, но и другими качествами, такими как интеллект, характер и т.д.

Авторы работы планируют повторить исследование с более крупной выборкой, изучить форму и точный размер груди и их влияние на конкуренцию внутри вида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexes.

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