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Sexes: учёные из Техасса рассказали, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего

Наука

Учёные из Техасского международного университета провели исследование, чтобы узнать, какая форма женской груди больше всего нравится мужчинам.

Sexes: учёные из Техасса рассказали, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Они изучили три параметра: размер груди, стадию птоза (обвисание) и расстояние между грудями. В исследование приняли участие 189 женщин. Им были показаны фотографии с изображением женской груди. Они должны были описать свои ощущения и мысли при просмотре фото.

Женщины сочли большую грудь без обвисания и с маленьким межгрудным расстоянием угрозой. Такие фотографии заставляли их задуматься о своей внешности и диете. Мужчины же находили такую грудь наиболее сексуальной. Однако если грудь была просто большой, но с птозом и большим межгрудным расстоянием, то женщины находили её непривлекательной.

Исследование показывает, что женщины могут соперничать друг с другом за внимание мужчин, используя свою физическую привлекательность. Однако следует помнить, что каждый человек имеет свои индивидуальные предпочтения, и не стоит полагаться только на результаты данного исследования.

Данное исследование проводилось в контексте эволюционной психологии и объясняется тем, что в древности мужчины выбирали женщин с наиболее привлекательными физическими характеристиками для размножения и продолжения рода. Однако в современном мире красота и привлекательность могут быть определены не только физическими параметрами, но и другими качествами, такими как интеллект, характер и т.д.

Авторы работы планируют повторить исследование с более крупной выборкой, изучить форму и точный размер груди и их влияние на конкуренцию внутри вида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexes.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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