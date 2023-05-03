Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка смартфона может указывать на слежку через камеру

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как выяснить, следят ли за человеком с помощью камеры его смартфона.

Фото: pixabay.com

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что в первую очередь необходимо проверить, имеется ли у скачанных приложений доступ к камере. Эксперт посоветовал отключить эту функцию и в будущем отклонять такие запросы.

Как пояснил специалист, если у пользователя быстро разряжается телефон, а энергия тратится из-за непрерывной работы камеры, скорее всего, за ним следят.

Он добавил, что изучить расход энергопотребления можно в настройках телефона, выбрав пункт "Аккумулятор". По его словам, все сетевые подключения, которые осуществляются через камеру, легко отключаются.

Если владелец смартфона очень мнительный, ему следует приобрести специальный чехол со шторками камер, указал Тимофеев. Эксперт считает, что в этом случае шпионы точно не отследят его действия.

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