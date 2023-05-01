Исследователи из США и Японии научно доказали, что на естественный цвет волос влияет не количество меланоцитов, ответственных за выработку пигмента, а уровень активности исходных стволовых клеток McSC в фолликулах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты работ учёных, опубликованных в журнале Nature.
Специалисты в течение двух лет наблюдали за процессами, происходящими в волосяных фолликулах мышей. Выяснилось, что зародышевые клетки меланоцитов животных с возрастом не отмирают, а "засыпают".
"Подвижность стволовых клеток меланоцитов и их обратимая дифференцировка способны стать ключом к поддержанию здоровья и цвета волос", — говорится в исследованиях учёных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.