РИАН: учёные из США и Японии заявили, что активизация клеток McSC избавит от седых волос

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из США и Японии научно доказали, что на естественный цвет волос влияет не количество меланоцитов, ответственных за выработку пигмента, а уровень активности исходных стволовых клеток McSC в фолликулах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты работ учёных, опубликованных в журнале Nature.

Специалисты в течение двух лет наблюдали за процессами, происходящими в волосяных фолликулах мышей. Выяснилось, что зародышевые клетки меланоцитов животных с возрастом не отмирают, а "засыпают".

"Подвижность стволовых клеток меланоцитов и их обратимая дифференцировка способны стать ключом к поддержанию здоровья и цвета волос", — говорится в исследованиях учёных.

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Как избавиться от седых волос?