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Business Insider: таинственный спутник России поставил Пентагон в тупик

2:34
Наука

Таинственный спутник России устроил игру в "кошки-мышки" с секретным американским спутником-шпионом, сообщает издание Business Insider.

Business Insider: таинственный спутник России поставил Пентагон в тупик

Российский спутник оказался на той же орбитальной плоскости, что и секретный космический аппарат USA-236, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Предполагается, что Россия использует свой аппарат в качестве так называемого инспектора, который собирает данные о другом спутнике с близкого расстояния.

"Таинственный российский спутник и секретный военный спутник США, похоже, заняты игрой в кошки-мышки в космосе", — даёт волю полёту фантазии автор материала.

Поводом для таких предположений стало то, что обычно, дабы наблюдать за чужим спутником, необходимо было разместить свой аппарат на более высокой орбите. Однако в данном случае российский и американский спутники вращаются вокруг Земли в одной плоскости, хотя и с разными скоростями.

Это значит, что российский аппарат регулярно проходит рядом со своей целью. Эта тактика вызвала недоумение в Пентагоне, который озабочен ситуацией.

"Россия, похоже, пробует новый метод преследования конкретных целей, и непонятно почему", — говорится в материале.

А раз "непонятно почему", то в Вашингтоне завели пластинку "о безответственном поведении". Ещё в прошлом году генерал Джеймс Х. Дикинсон, командующий Космическим командованием ВВС США, обвинял Россию в таком поведении.

Между тем, астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл рассматривает происходящее скорее как любопытство, чем агрессию. По его мнению, Россия экспериментирует с технологией преследования в космосе. Похожие ситуации уже возникали раньше.

Так, в 2014 году российский спутник специально преследовал собственную ракетную ступень, а в 2020 году генерал Космических сил США сообщил, что два таинственных российских спутника следили за американским спутником-шпионом.

Впрочем, подобного рода материалы с подозрениями и обвинениями в адрес России периодически появляются в американской и европейской прессе. И вовсе не факт, что дела обстоят именно так, как это преподносится.

Примеров искажения событий западной прессой — что по этому, что по другим поводам — предостаточно, чтобы скептически относится к подобной информации.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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