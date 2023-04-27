Учёный Клёсов: на примере Украины видим, как можно стать в зомби независимо от ДНК-кода

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Генетически русские очень похожи больше на китайцев, чем на европейцев, заявил российско-американский учёный, химик, биолог, генетик, автор ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов. Украина — пример, как можно любого превратить в зомби, независимо от генов, считает эксперт.

По словам Клёсова, когда у России и Китая были разногласия, но, во-первых, это случилось ещё в 1900 году, во-вторых, их быстро урегулировали и страны стали надёжными партнёрами. Как уточнил учёный, с тех пор у китайско-русских отношений начали вырабатываться общие ценности и взгляд на происходящее.

"Генетически мы очень похожи. Отличия разве что в цвете кожи или разрезе глаз", — пояснил генетик argumenti.ru.

Что же касается Европы, то разрыв между культурами стал огромен, несмотря на очень похожий генетический код. То же произошло за 30 лет независимости Украины.

"У Европы за столетия выработался рефлекс — ложиться под начальника. Вторая мировая война — вся Европа дружно легла под Гитлера, — пояснил генетик. — Мы на примере Украины видим, как можно любого человека превратить в зомби всего за 30 лет. А ведь у нас почти идентичные традиции, одинаковые ценности и общие предки".

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Что такое генетический код?