Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: военные России в зоне СВО начали использовать специальные плащи, скрывающие от тепловизора
Президент России Путин не спал почти сутки во время поездки в зону спецоперации
Bild*: глава Украины Зеленский подпишет мирный договор с Россией и потеряет часть земель
"Доктор Питер": эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день
Обозреватель AT Шоуолтер призвала к смене власти на Украине из-за оскорблений в адрес США
Times: вернувшийся из лагеря джихадистов шпион британской разведки MI-6 убил своего ребёнка
Российский боец в одиночку прошёл через минное поле, чтобы подорвать брошенный танк ВСУ
Актёр Анатолий Белый сообщил о переезде жены Инессы Москвичёвой в Москву
RT: отступая из Артёмовска, ВСУ оставляют по паре человек в здании для отвода глаз и бросают своих убитых и раненых

Аналитик Прохватилов: Россия может вывести из строя военные спутники США, если захочет

1:17
Наука

У России есть технологии, при помощи которых есть возможность вывести из строя американские спутники раннего предупреждения, ослепив их. Об этом напомнил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Аналитик Прохватилов: Россия может вывести из строя военные спутники США, если захочет

Эксперт объяснил, что при помощи этих спутников можно узнать первыми о том, что противник запустил ядерные ракеты.

"Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения… Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно… Можно полностью вывести спутники из строя, а можно просто ослепить", — сказал Прохватилов в беседе с URA.RU.

Эксперт добавил, что Россия уже обладает подобными разработками, и если возникнет такая необходимость, их можно будет применить прямо сегодня, предварительно немного доработав.

Однако Прохватилов считает, что сейчас нет необходимости заниматься вопросом вывода из строя спутников системы раннего обнаружения ядерной атаки, так как за этим может последовать превентивный ядерный удар от их владельцев.

Аналитик напомнил, что Советский Союз был первой в мире страной, которая вела разработки лазерных технологий, причём весьма успешно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Космос ближе: МиГ-31 может сбивать спутники
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.

РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
BIP: власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Известные артисты предсказал свою гибель
Известные артисты предсказал свою гибель
Последние материалы
Bild*: глава Украины Зеленский подпишет мирный договор с Россией и потеряет часть земель
"Доктор Питер": эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день
Обозреватель AT Шоуолтер призвала к смене власти на Украине из-за оскорблений в адрес США
Times: вернувшийся из лагеря джихадистов шпион британской разведки MI-6 убил своего ребёнка
Российский боец в одиночку прошёл через минное поле, чтобы подорвать брошенный танк ВСУ
Актёр Анатолий Белый сообщил о переезде жены Инессы Москвичёвой в Москву
RT: отступая из Артёмовска, ВСУ оставляют по паре человек в здании для отвода глаз и бросают своих убитых и раненых
Глава МО Эстонии Певкур допустил наступление ВСУ через один-два месяца
Диетолог Гинзбург: гречка способна защитить от рака
Секретарь СНБО Данилов: ВСУ начнут наступление после получения западного оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников