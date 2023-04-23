Аналитик Прохватилов: Россия может вывести из строя военные спутники США, если захочет

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

У России есть технологии, при помощи которых есть возможность вывести из строя американские спутники раннего предупреждения, ослепив их. Об этом напомнил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Эксперт объяснил, что при помощи этих спутников можно узнать первыми о том, что противник запустил ядерные ракеты.

"Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения… Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно… Можно полностью вывести спутники из строя, а можно просто ослепить", — сказал Прохватилов в беседе с URA.RU.

Эксперт добавил, что Россия уже обладает подобными разработками, и если возникнет такая необходимость, их можно будет применить прямо сегодня, предварительно немного доработав.

Однако Прохватилов считает, что сейчас нет необходимости заниматься вопросом вывода из строя спутников системы раннего обнаружения ядерной атаки, так как за этим может последовать превентивный ядерный удар от их владельцев.

Аналитик напомнил, что Советский Союз был первой в мире страной, которая вела разработки лазерных технологий, причём весьма успешно.

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