Миллиардер Илон Маск не исключил уничтожение человечества от искусственного интеллекта

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в будущем может привести к уничтожению человечества, предупредил американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск.

Предприниматель порекомендовал придумать способы регулирования сферы ИИ. По его мнению, для этого необходимо создать специальное ведомство, предупреждающее опасные тенденции, связанные с искусственным интеллектом. Он добавил, что в ином случае человечеству может грозить гибель.

"Это возможно. Всё к тому и идёт, совершенно точно", — подчеркнул Маск в эфире Fox News.

Как пояснил бизнесмен, некоторые учёные на фоне быстрого развития ИИ уже вынашивают идеи по созданию "цифрового бога". Он считает, что программистам следует думать не только о хорошем, но и о плохом при разработке современных систем.

Ранее обозреватель РИА Новости Захар Андреев назвал искусственный интеллект угрозой, которая хуже, чем ядерная бомба.

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