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Миллиардер Илон Маск не исключил уничтожение человечества от искусственного интеллекта

1:01
Наука

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в будущем может привести к уничтожению человечества, предупредил американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск.

Миллиардер Илон Маск не исключил уничтожение человечества от искусственного интеллекта

Предприниматель порекомендовал придумать способы регулирования сферы ИИ. По его мнению, для этого необходимо создать специальное ведомство, предупреждающее опасные тенденции, связанные с искусственным интеллектом. Он добавил, что в ином случае человечеству может грозить гибель.

"Это возможно. Всё к тому и идёт, совершенно точно", — подчеркнул Маск в эфире Fox News.

Как пояснил бизнесмен, некоторые учёные на фоне быстрого развития ИИ уже вынашивают идеи по созданию "цифрового бога". Он считает, что программистам следует думать не только о хорошем, но и о плохом при разработке современных систем.

Ранее обозреватель РИА Новости Захар Андреев назвал искусственный интеллект угрозой, которая хуже, чем ядерная бомба.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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