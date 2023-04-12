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Завод Росатома в Череповце изготовил оборудование для системы мягкой посадки космических кораблей

1:24
Наука

Эксперты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ), входящего в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", разработали технологию для изготовления корпуса передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот "Кактус-2В", используемой для мягкой посадки спускаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей, сообщает пресс-служба "Росатома".

Завод Росатома в Череповце изготовил оборудование для системы мягкой посадки космических кораблей

Система "Кактус" бесконтактно измеряет высоту спускаемого аппарата до поверхности и выдает команду на запуск двигателей мягкой посадки, корректируя их работу в зависимости от скорости. Основой системы является гамма-лучевой высотомер, который оснащен источником ионизирующего излучения. Специальный корпус, произведенный на ЧМЗ, защищает космонавтов от излучения.

Детали корпуса имеют сложную конфигурацию и изготовлены из материала, обеспечивающего надежную биологическую защиту при минимальных размерах. Полученную заготовку обрабатывают на станках с ЧПУ по программам, созданным на основе виртуального трехмерного макета изделия. Процесс механической обработки предварительно моделируется, что позволяет максимально точно выполнить криволинейные поверхности детали и избежать ошибок на этапе подготовки производства, а также сократить время изготовления.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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