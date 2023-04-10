Китай проложит свой подводный интернет-кабель, связывающий Восток и Запад стоимостью 500 миллионов долларов

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

КНР намерена проложить подводную волоконно-оптическую кабельную интернет-сеть, которая свяжет Азию, Ближний Восток и Европу.

Как сообщает newizv.ru, разработка новой сети обойдётся Китаю в 500 миллионов долларов. По словам экспертов, такой проект станет своего рода технологическим вызовом США. Также это решение представляет опасность, поскольку новый кабель может разорвать хрупкую ткань интернета.

Новый проект Китая по распространению сети Интернет будет напрямую конкурировать с другим кабелем, который уже начали прокладывать США. В данном случае речь идёт об американской фирме SubCom LLC, прокладывающая кабель под названием SeaMeWe-6. Он должен соединить страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Западной Европы.

Известно, что в разработке китайского кабеля будут задействованы три бизнес-гиганта страны — China Telecom, China Mobile Limited и China Unicom. Изготавливаться и прокладываться кабель будет китайской фирмой HMN Technologies Co Ltd.

На первой этапе новая сеть будет связывать Гонконг с китайской провинцией Хайнань. Следующим этапом станет соединение между Сингапуром, Пакистаном, Саудовской Аравией, Египтом и Францией.

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