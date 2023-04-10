Археологи обнаружили следы греческой общины при строительстве водовода в ДНР

Археологи Ростовской области сообщили о находке неизвестной науке греческой общины из Малой Азии. Учёные обнаружили находку, когда проводили работы по строительству водопровода в Донбасс, сообщает rostovgazeta.ru.
Перед началом строительства археологи провели масштабные изыскания, в результате которых были обнаружены нетронутые захоронения греческой общины в Некрополе Танаиса. Предположительно, период захоронений датируется I веком н. э. Находка включает катакомбные комплексы времен Великого переселения народов, усадьбу II–III века н. э., сторожку времен Золотой Орды и около полусотни хозяйственных ям.
Ведущий археолог ГАУК РО "Донское наследие" Николай Власкин рассказал о том, что работы были проведены за два месяца.
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