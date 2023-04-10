Археологи обнаружили следы греческой общины при строительстве водовода в ДНР

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи Ростовской области сообщили о находке неизвестной науке греческой общины из Малой Азии. Учёные обнаружили находку, когда проводили работы по строительству водопровода в Донбасс, сообщает rostovgazeta.ru.

Перед началом строительства археологи провели масштабные изыскания, в результате которых были обнаружены нетронутые захоронения греческой общины в Некрополе Танаиса. Предположительно, период захоронений датируется I веком н. э. Находка включает катакомбные комплексы времен Великого переселения народов, усадьбу II–III века н. э., сторожку времен Золотой Орды и около полусотни хозяйственных ям.

Ведущий археолог ГАУК РО "Донское наследие" Николай Власкин рассказал о том, что работы были проведены за два месяца.