РИА Новости: появилась угроза "хуже ядерной бомбы" в лице искусственного интеллекта

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Страны Запада активно продвигаются в разработке искусственного интеллекта (ИИ), а нейросети могут представлять угрозу для всего мирового сообщества. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, россияне считают, что ИИ может быть опасностью "страшнее ядерной бомбы". Об этом пишет обозреватель РИА Новости Захар Андреев.

Опасения вызваны возможностью того, что в ближайшем будущем технологии полностью заменят человека во всех областях деятельности. Это приведёт к потере миллионами граждан своих рабочих мест. Это мнение разделяют и крупные бизнесмены. Например, известный предприниматель Илон Маск призвал разработчиков остановить дальнейшее развитие ИИ.

Инвестор из Силиконовой долины Аррам Сабети подчёркивает, что эксперты в области ядерной энергетики считают нейросети угрозой, которая может привести к катастрофе.

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Нейросети будущего