Депутат Свинцов предложил отправить студентов IT-специальностей на дистанционку

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил перевести студентов, обучающихся на IT-направлениях в вузах, на дистанционку.

По его словам, такой шаг позволит молодым людям осваивать современные профессии в удобном формате. Он считает, что будущие программисты смогут организовать для себя небольшую IT-лабораторию в домашних условиях, если у них есть хороший компьютер и быстрый интернет.

"Современные технологии позволяют подключаться к учебной конференции из любой точки мира", — отметил парламентарий в беседе с журналистом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

При этом он уточнил, что некоторые навыки довольно сложно отработать на удалёнке. Как подчеркнул Свинцов, программисты, несмотря на специфику их профессии, должны находить время для очного общения с единомышленниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.