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Депутат Свинцов предложил отправить студентов IT-специальностей на дистанционку

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Наука

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил перевести студентов, обучающихся на IT-направлениях в вузах, на дистанционку.

Депутат Свинцов предложил отправить студентов IT-специальностей на дистанционку

По его словам, такой шаг позволит молодым людям осваивать современные профессии в удобном формате. Он считает, что будущие программисты смогут  организовать для себя небольшую IT-лабораторию в домашних условиях, если у них есть хороший компьютер и быстрый интернет.

"Современные технологии позволяют подключаться к учебной конференции из любой точки мира", — отметил парламентарий в беседе с журналистом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

При этом он уточнил, что некоторые навыки довольно сложно отработать на удалёнке. Как подчеркнул Свинцов, программисты, несмотря на специфику их профессии, должны находить время для очного общения с единомышленниками. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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