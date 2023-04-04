Метеоролог: самый тонкий озоновый слой на Земле — в тропиках

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам метеоролога, специалиста в области исследований состава атмосферы, члена-корреспондента ИФА РАН, профессора Николая Еланского, самый тонкий слой озона на Земле находится в тропическом поясе.

Именно в тропиках озоновый слой формируется, и уже оттуда разносится в другие широты при помощи воздушный потоков, пишет Газета.Ru. В средних и высоких широтах озон понемногу накапливается и опускается вниз, в область нижней стратосферы, откуда возвращается обратно в тропики.

"Процесс циклический. Озоновый слой в тропиках тоньше, так как накопления в верхней стратосфере нет, а в нижней туда возвращается уже, так сказать, разрушенный озон. Получается, там содержание озона минимально", — объяснил Еланский.

Что же касается полярных областей, там накапливается много озона, невзирая на то, что здесь постоянно формируются озоновые дыры. Этот процесс происходит весной, во время таяния кристаллических соединений бора и хлора, которые, высвобождаясь ото льда, способствуют активному разрушению озона.

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