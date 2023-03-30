Метеоролог Еланский считает, что разрушение озонового слоя Земли магнитными бурями можно оценить примерно в 1-2%

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеоролог и специалист в области исследований Николай Еланский рассказал о влиянии магнитных бурь на озоновый слой Земли.

По словам специалиста, магнитные бури не могут уничтожить озоновый слой Земли. Такое утверждение учёный высказал в ответ на исследование физиков из Санкт-Петербургского государственного университета и других российских вузов вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории. В частности, учёным удалось доказать, что геомагнитные бури всего за одни сутки могут разрушить до четверти озонового слоя нашей планеты. Об этом сообщает Газета.Ru.

По мнению Еланского, разрушение озонового слоя под влиянием магнитной бури может оцениваться примерно в 1-2 процента. Также учёный подчеркнул, что разрушение озонового слоя крайне опасное явление, поскольку он защищает Землю от ультрафиолетового излучения.

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