Бывший исполнительный директор Google Рэй Курцвейл считает, что знает, что ждет нас в будущем. Никто не живет вечно, но Курцвейл предсказывает, что мы можем стать бессмертными уже к 2030 году.

Человечество веками искало способа остановить старение и продлить жизнь. Рэй Курцвейл уверен, что это возможно, и считает, что у нас скоро будет достаточно свободного времени для достижения бессмертия.

Несмотря на то, что его прогнозы могут показаться невероятными, стоит отметить, что в прошлом Курцвейл предсказал 86% событий правильно. Это даже лучше, чем у осьминога Пола, который правильно предсказал исход всех футбольных матчей, прежде чем скончался в 2010 году.

Таким образом, будущее может быть более удивительным, чем мы думаем, и мы можем стать свидетелями исторического прорыва в продлении жизни.

В 1990 году Рэй Курцвейл предсказал, что к 2000 году лучший шахматист мира проиграет компьютеру, и он был прав - семь лет спустя компьютер Deep Blue победил Гэри Каспарова. В том же десятилетии он предсказал, что к 2009 году портативные компьютеры станут основным видом компьютеров, что будут созданы носимые компьютеры и цифровая музыка и книги заменят физические носители.

В 1999 году Курцвейл предсказал, что к 2023 году ноутбук за 1000 долларов будет иметь вычислительную мощность и объем памяти человеческого мозга. На канале YouTube Adagio недавно обсуждались мысли Курцвейла о развитии генетики, нанотехнологий и робототехники, которые, по его мнению, приведут к созданию нанороботов, способных обращать вспять возраст.

Эти невероятно маленькие роботы будут восстанавливать поврежденные клетки и ткани, которые изнашиваются по мере старения организма, и делать людей невосприимчивыми к таким заболеваниям, как рак. Эту информацию сообщила Daily Mail 28 марта.

Курцвейл также предсказал, что к 2045 году произойдет сингулярность, что является гипотетическим моментом времени, когда технологический рост станет неконтролируемым и необратимым, что приведет к непредвиденным изменениям в человеческой цивилизации.

Курцвейл утверждает, что к 2029 году искусственный интеллект (ИИ) пройдет настоящий тест Тьюринга, который позволит определить, способен ли компьютер мыслить как человек. Он также говорит, что уже сейчас машины делают людей более интеллектуальными, а когда они будут подключены к неокортексу, это поможет людям лучше думать.

По мнению Курцвейла, в будущем люди будут обладать большим количеством неокортекса, что сделает их более остроумными, позволит лучше разбираться в музыке и даже сделает их более сексуальными. Он уверен, что люди будут продемонстрировать все качества, которые они ценят, в большей степени.

Некоторые прогнозы Курцвейла не оправдались. Он предсказал, что к 2009 году беспилотные автомобили и интеллектуальные дороги будут использоваться для дальних поездок, что телефоны, способные переводить с одного языка на другой, станут обычным явлением, и что музыканты будут джемовать с компьютеризированными. Однако, если его прогноз о бессмертии оправдается, то он будет смеяться последним.

