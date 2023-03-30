Google пересматривет роль Assistant, сосредоточившись на Bard

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Google пересматривает структуру отчетности своего виртуального помощника Assistant, сосредоточившись на новой технологии чата Bard, которая использует искусственный интеллект. В рамках изменений, внесенных в среду, вице-президент по разработке Google Assistant Амар Субраманья теперь будет руководить разработкой команды Bard.

Руководитель бизнес-подразделения Google Assistant Сисси Сяо объявила об изменениях в организации, которые показывают, что подразделение уделяет большое внимание Bard.

Однако пока остается неизвестным, каким образом компания намеревается использовать эту технологию для получения дохода.

Google Assistant — это программное приложение виртуального помощника, которое работает на базе искусственного интеллекта и предназначено для обработки языка. Это аналогичное приложение Apple — Siri или Amazon — Alexa. Assistant часто используется на мобильных и домашних устройствах, таких как:

смартфоны Pixel,

умные колонки и устройства Nest,

а также на смарт-часах,

смарт-дисплеях,

телевизорах

и автомобилях, использующих платформу Android Auto.

Недавние изменения в руководстве организации говорят о том, что Google Assistant может планировать интеграцию технологии Bard в свои продукты в будущем. На прошлой неделе Google представила своего конкурента Bard, назвав его "экспериментом". Это приложение начали тестировать в США и Великобритании после того, как CNBC сообщила о его разработке в январе. Компания привлекла членов команды из разных областей компании для работы над Bard в рамках усилий по "красному коду".

В результате изменений, которые были внесены на этой неделе, вице-президент по разработке Google Assistant Амар Субраманья будет руководить командой Bard. Тревор Строман, который ранее руководил инженерными разработками Bard, продолжит работу в качестве "местного технического руководителя" Bard, подчиняясь Сяо.

Однако остается открытым вопрос о том, как использовать эту технологию для получения дохода. Руководители намекали на то, что можно применять Bard в качестве поискового продукта, но лидеры компании недавно преуменьшили значение этого варианта использования для сотрудников.

Ранее Google представила общественности своего конкурента Bard, назвав его "экспериментом", и сообщила о тестировании продукта в январе. Bard используется для улучшения производительности и результатов работы Google Assistant на мобильных и домашних устройствах, включая смартфоны Pixel, а также в умных колонках и устройствах Nest. Он также используется в смарт-часах, смарт-дисплеях, телевизорах и автомобилях на платформе Android Auto.

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