Синоптики составили прогноз погоды на лето 2023 года в Волгоградской области

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Синоптики Росгидромета составили долгосрочный прогноз погоды на лето 2023 года в Волгоградской области.

По словам синоптиков, это лето в регионе может стать тёплым, но дождливым. Так, июнь обещает быть без каких-либо аномалий. В первый летний месяц в регионе средняя температура воздуха будет около +22,4 градусов. Однако осадков может быть больше по сравнению с прошлым годом, сообщает novostivolgograda.ru.

В июле и августе температура будет по-летнему комфортной — +23,8-24,8 градусов. В отдельные дни в Волгоградской области воздух может прогреться до аномальных +37 градусов. Что касается осадков, то их количество будет близко к норме, отмечают специалисты.

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