Врачи назвали безвредные при диабете сладости

Врач-эндокринолог Оксана Миронова рассказала, какими продуктами можно заменить сахар, чтобы поддерживать баланс в организме.

Так, в неделю человеку нужно съедать от 300 до 400 граммов фруктов и ягод. Кроме того, для получения углеводов полезно употреблять следующие продукты:

рис;

гречка;

овсянка;

картофель.

В 2004 году "Правда.Ру" писала о том, что кофе помогает снизить риск развития диабета.

Регулярное употребление кофе помогает снизить риск возникновения диабета

Исследование, проведенное специалистами Гарвардского Университета, показало, что регулярное употребление кофе позволяет значительно снизить риск возникновения диабета. При этом, чем больше человек пьет кофе — тем меньше шанс заболеть. Если мужчина выпивает 6 чашек кофе в день, то риск заболеть уменьшается на 54%, для женщин — на 30%. Учеными мира, в общей сложности, проведено более 19 тыс. исследований воздействия кофе на здоровье человека. По данным Центра Исследований Кофе Университета Вандербильта, регулярное употребление кофе позволяет снизить риск заболевания болезнью Паркинсона, раком кишечника, циррозом печени и желчно-каменной болезнью. Кроме того, курильщики, которые пьют кофе в больших количествах (6 чашек в день), меньше рискуют приобрести сердечно-сосудистые заболевания и расстройства печени. Впрочем, также доказано, что кофе противопоказан при многих сердечно-сосудистых заболеваниях и некоторых болезнях почек. По статистике Национальной Кофейной Ассоциации США, 52% взрослых американцев пьют кофе каждый день. Большинство потребителей кофе пьют его утром, а мужчины пьют кофе чаще, чем женщины. 32% потребителей предпочитают употреблять черный кофе, не добавляя в него сахар иили молоко. США находятся на 12 месте среди индустриально развитых стран по уровню потребления кофе (последние доступные данные 1998 года). Наиболее активно потребляют кофе жители Финляндии, Швеции и Норвегии. Среднестатистический финн использует 11.68 кг кофейных зерен в год. Среднестатистический американец — 4.4 кг.