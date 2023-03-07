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США начали создавать скафандры для работы на Луне. Зачем? Ведь они там уже были...

Наука

Под "шумок" событий на Украине расследователи "Квадрата" обратили внимание на старт работ в США по созданию лунных скафандров для миссии "Артемида".

США начали создавать скафандры для работы на Луне. Зачем? Ведь они там уже были...

Они задаются вопросом: зачем при наличии "проверенных миссией "Аполлон" лунных скафандров Америка тратит $3,5 млрд на новые? Не потому ли, "что высадки американцев на Луну не было?"

И действительно, в соответствии с официальным докладом NASA, "высадка астронавтов на Луну в 2024 году стала невозможной из-за неготовности скафандров, которые смогут обеспечить температурный режим, защиту от радиации, лунной пыли и передвижение астронавтов".

Те, кто считает программу "Аполло" мистификацией, уверены: это одно из важнейших доказательств того, что астронавты США не высаживались на Луну как минимум до миссии "Аполло-15".

Как сообщают расследователи, конспирологи "публикуют фото скафандров для Луны, созданных Республиканской авиационной корпорацией и другими подрядчиками NASA в 60-х годах".

И правда, если посмотреть на фотографии:

  • скафандры похожи на неуклюжих роботов из старой фантастики;
  • скафандры совсем не похожи на те, в которых астронавты запечатлены на исторических видео.

Как от подобных неуклюжестей NASA быстро перешла к "модным и красивым" скафандрам для высадки на Луну? И почему в 2023 году нельзя взять уже "проверенную и работающую систему" или создать аналогичную — с имеющимися технологиями 21 века, спрашивают расследователи

Ответу NASA, что "нужны современные, красивые, удобные и подходящие любому астронавту универсальные скафандры", они не верят.

Добавим, что NASA запретило в 2022 году выходы в открытый космос из МКС в своих скафандрах EMU. Причиной стали утечки воды и сбои воздухообмена.

Впрочем, ситуацию (как всегда) спасает Россия:

  1. Космонавты и астронавты выходят в открытый космос в российских "Орланах".
  2. США десятилетиями летают на российских двигателях "РД", якобы имея мощнейшие "лунные движки".

При этом энтузиасты версии "Лунной аферы" вспоминают "суету в NASA", когда Россия объявляла место посадки своего будущего лунного модуля — "не у Морей ли Спокойствия и Познанного?"

"Вдруг там искореженные кучи металла на месте жестких посадок или кабины в крови? Про место высадки астронавтов "Аполло-15" они не волновались", — дискутируют конспирологи.

Отметим, что СМИ неоднократно сообщали о получении астрономами Китая, России, Индии, Японии (и телескопом "Хаббл") фотографий мест прилунения миссий "Apollo"…

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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