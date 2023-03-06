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Ученые из Перми разработали новый способ обнаружения токсичных веществ в детском питании

1:04
Наука

Ученые Пермского политехнического университета в команде с исследователями из Федерального научного центра профилактических технологий управления рисками здоровью населения создали схему, которая оценивает качество продуктов питания, позволяющую обнаружить опасные вещества.

Ученые из Перми разработали новый способ обнаружения токсичных веществ в детском питании

Специалисты протестировали 21 образец мясорастительных консервов и 30 образцов детских соков из масс-маркета.

Заведующая лабораторией Татьяна Нурисламова заявила, ими была выполнена идентификация химических соединений образцов выполнена гибридным методом. В ходе тестирования были обнаружены токсичные соединения дибутилфталат и диэтилфталат в консервах, сообщает properm.ru.

В пресс-службе ПНИПУ, предложенная схема исследования пищевых продуктов позволит определить наличие в них токсичных веществ, которые пропускает организуемая при сертификации товаров экспертиза. Таким образом, можно избежать развития многих заболеваний.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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