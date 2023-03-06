Ученые из Перми разработали новый способ обнаружения токсичных веществ в детском питании

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Пермского политехнического университета в команде с исследователями из Федерального научного центра профилактических технологий управления рисками здоровью населения создали схему, которая оценивает качество продуктов питания, позволяющую обнаружить опасные вещества.

Специалисты протестировали 21 образец мясорастительных консервов и 30 образцов детских соков из масс-маркета.

Заведующая лабораторией Татьяна Нурисламова заявила, ими была выполнена идентификация химических соединений образцов выполнена гибридным методом. В ходе тестирования были обнаружены токсичные соединения дибутилфталат и диэтилфталат в консервах, сообщает properm.ru.

В пресс-службе ПНИПУ, предложенная схема исследования пищевых продуктов позволит определить наличие в них токсичных веществ, которые пропускает организуемая при сертификации товаров экспертиза. Таким образом, можно избежать развития многих заболеваний.

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