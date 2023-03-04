Science Advances: бродячие собаки в зоне Чернобыльской АЭС мутировали

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Одичавшие собаки, которые живут в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, мутировали. По сообщению генетиков, ДНК животных значительно отличается от набора у "среднестатистических" псов.

В ходе пятилетнего исследования учёные проверили более трёх сотен животных из зоны ЧАЭС.

"Сравнение их ДНК с устройством геномов различных пород домашних и одичавших собак из других регионов мира указало на то, что собаки из Чернобыля обладают уникальной структурой генома", — цитирует результаты исследования научный журнал Science Advances.

Как подчеркнули учёные, гены собак, живущих в зоне ЧАЭС, различаются и между собой. Так, нить ДНК, по предположению генетиков, формируется в зависимости от места обитания по удалённости от ядерного реактора.

Примечательно, что даже при размножении особей, живущих в одной стае, щенки имеют совершенно новый, непохожий на родительский, генотип.

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