Reuters: власти США отклонили предложение Маска протестировать чипы Neuralink на людях

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отклонило заявку Илона Маска на тестирование нейрочипов Neuralink на людях.

Маск заявлял, что его чипы помогут слепым людям видеть, а парализованные смогут ходить. Однако власти США запретили Neuralink проводить тестирование на людях.

В отказе FDA перечислены десятки пунктов того, что агентство называет "недостатками", которые компания должна устранить до испытаний на людях, сообщили источники Reuters.

Одна из серьёзных проблем FDA заключалась в том, что крошечные нити устройства, на которых расположены электроды, могут мигрировать в другие области мозга. Мигрирующие провода могут вызывать воспаление, нарушать функции в критических областях мозга и разрывать кровеносные сосуды.

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