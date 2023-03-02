Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отклонило заявку Илона Маска на тестирование нейрочипов Neuralink на людях.
Маск заявлял, что его чипы помогут слепым людям видеть, а парализованные смогут ходить. Однако власти США запретили Neuralink проводить тестирование на людях.
В отказе FDA перечислены десятки пунктов того, что агентство называет "недостатками", которые компания должна устранить до испытаний на людях, сообщили источники Reuters.
Одна из серьёзных проблем FDA заключалась в том, что крошечные нити устройства, на которых расположены электроды, могут мигрировать в другие области мозга. Мигрирующие провода могут вызывать воспаление, нарушать функции в критических областях мозга и разрывать кровеносные сосуды.
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