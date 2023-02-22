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Яков Кедми: "Утверждать что-либо про сейсмическое оружие несерьёзно"

4:01
Наука

Существует только один вариант оружия, способного спровоцировать землетрясение, аналогичное турецкому, заявил экс-руководитель спецслужбы Израиля Яков Кедми.

Яков Кедми: "Утверждать что-либо про сейсмическое оружие несерьёзно"

Аналитик считает, что подземный катаклизм можно вызвать человеческим воздействием, но скрыть применение опасных видов вооружений уже вряд ли получится, сообщает проект CVN21.

Технически можно обеспечить детонацию термоядерного заряда на большой глубине, но, скорее всего, добиться такого эффекта можно было бы запуском ракеты под землю.

То есть "незаметно подорвать ядерную ракету на территории Турции или у её берегов довольно сложно, но физически это совершенно не исключено, и в арсенале ядерных держав такая опция есть", уверяет Кедми.

"Обеспечив мощность заряда в сотни килотонн или десятки мегатонн в определённой точке инициации (у разломов и т. д. — учёные США и СССР проводили такие расчёты), можно на выходе получить именно землетрясение с довольно серьёзными разрушениями, но нельзя сделать это скрытно, тайно", — считает специалист.

"Скорее всего, землетрясение в Турции и Сирии было обусловлено естественными причинами", — считает Кедми.

В эфире передачи "Землетрясение в Турции — ядерный удар или природа?" он также обрисовал сейсмическую картину региона. ведь "Турция и сирийско-африканское нагорье уже тысячи лет являют собой сейсмически активную зону".

"А с учётом взаимного движения континентов навстречу друг другу удивляться тому, что землетрясения происходят каждые несколько десятков лет, не приходится. Так что утверждать что-либо про сейсмическое оружие несерьёзно. Для таких обвинений требуются доказательства",  — резюмировал Кедми.

Отметим, что первым об искусственном характере трагедии заявил глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым. По его мнению, спровоцировать подземные толчки можно при помощи спутников и титановых стержней.

Подобные идеи в своё время звучали в Пентагоне ("кинетическое оружие"), однако главной проблемой стало отсутствие у стержней "рулей" и невозможность прицельного удара.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу также открыто намекнул США на причины катастрофы.

"Случайностей не бывает, и мы сказали американскому послу об этом. Неделю назад мы не согласились с увеличением членов НАТО, и через неделю мы получили катастрофическое землетрясение", — заявил он в эфире турецкого ТВ.

Неудивительно, что после таких выступлений экспресс-опрос жителей Турции социологами Qvanta показал: 69% населения страны считают землетрясение "следствием умышленных действий США" и "использования Америкой тектонического оружия".

У народа Турции есть разные версии, "что применялось":

  • около половины связывают катастрофу (и предыдущие) с заходом в порт Турции боевых кораблей США со "специальными установками";
  • треть опрошенных считает виновниками американскую систему HAARP;
  • треть считает, что США тайком нанесли по Турции удар титановыми стержнями со спутников Warrior.

"Это смешно, что быдло, плебс верит в антинаучные сказки", — пишут американские комментаторы в соцсетях.

При этом жители Турции спрашивают: почему же тогда землетрясения в 2023-м году идут "валом", причём у стран-оппонентов США (таких как Турция, Иран и т. д.).

Добавим, что ранее Pravda.Ru уже публиковала подробный список российских и советских типовых домов, которые смогут (и не смогут) выдержать землетрясения.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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