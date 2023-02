В Приморье учёные обнаружили двоих новых особей краснокнижных кошачьих

Во время полётов на вертолете для учёта животных нацпарка "Земля леопарда" были найдены двое новых краснокнижных кошачьих. Об этом сообщает издание vostokmedia.com.

Для оценки количества косуль, кабанов и оленей, которые служат кормом для редких хищников, учёные с вертолёта просматривали юго-запад Приморья. Им удалось сделать неожиданную находку, за первый вылет они обнаружили нового амурского тигра, а за второй — дальневосточного леопарда, так же не попадавшегося исследователям ранее.

