Во время полётов на вертолете для учёта животных нацпарка "Земля леопарда" были найдены двое новых краснокнижных кошачьих. Об этом сообщает издание vostokmedia.com.
Для оценки количества косуль, кабанов и оленей, которые служат кормом для редких хищников, учёные с вертолёта просматривали юго-запад Приморья. Им удалось сделать неожиданную находку, за первый вылет они обнаружили нового амурского тигра, а за второй — дальневосточного леопарда, так же не попадавшегося исследователям ранее.
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