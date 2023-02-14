Чтобы влюбиться, нужно находиться в состоянии готовности к встрече с тем, в кого легко влюбиться. Заключается оно в том, что при встрече с объектом любви человек не воспринимает его как реальный объект, а видит только то, что соответствует его ожиданию, пишет Газета.Ru.
По словам доктора биологических наук, Елены Николаевой, правое полушарие всегда видит все детали и несколько негативно оценивает видимое. Левое же предпочитает воспринимать желательный объект и описывает его более положительно.
И левое полушарие в момент влюблённости просто отключает информацию от правого, объяснила учёный.
По её словам, это позволяет наслаждаться собственными фантазиями по поводу объекта любви.
При этом, чем меньше возраст влюблённого, тем романтичнее и дальше от реальности образ того, кого любишь, заключила собеседник издания.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.