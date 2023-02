Биолог: в момент влюблённости левое полушарие мозга отключает информацию от правого

Чтобы влюбиться, нужно находиться в состоянии готовности к встрече с тем, в кого легко влюбиться. Заключается оно в том, что при встрече с объектом любви человек не воспринимает его как реальный объект, а видит только то, что соответствует его ожиданию, пишет Газета.Ru.

По словам доктора биологических наук, Елены Николаевой, правое полушарие всегда видит все детали и несколько негативно оценивает видимое. Левое же предпочитает воспринимать желательный объект и описывает его более положительно.

И левое полушарие в момент влюблённости просто отключает информацию от правого, объяснила учёный.

По её словам, это позволяет наслаждаться собственными фантазиями по поводу объекта любви.

При этом, чем меньше возраст влюблённого, тем романтичнее и дальше от реальности образ того, кого любишь, заключила собеседник издания.

