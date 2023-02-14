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Леонков: НЛО в небе Китая могли быть отстрелянными тепловыми ловушками самолёта

Наука

Загадочные неопознанные светящиеся объекты, которые наблюдали в небе над Китаем, могли на самом деле оказаться отстрелянными тепловыми ловушками военного самолёта, который двигался на большой высоте по прямой траектории. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с РИА Новости.

Леонков: НЛО в небе Китая могли быть отстрелянными тепловыми ловушками самолёта

"Больше всего данные светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет. Этим объясняется линейность их расположения и постепенное затухание", — сказал Леонков.

Так называемые ложные тепловые цели используются разными видами авиатехники для того, чтобы помешать навести на них ракеты, оснащённые инфракрасными головками самонаведения.

Но о каком самолёте идёт речь в данном случае и зачем ему понадобились тепловые ловушки, пока неизвестно. Леонков предположил, что он мог действовать в рамках учений или технических испытаний.

Ещё один вариант, который мог бы объяснить увиденное, — отработка шоу дронов, добавил эксперт.

Ранее пользователи разместили в Сети кадры, которые были представлены как НЛО, появившееся в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян. Местные жители могли видеть цепочку светящихся шаров в ночном небе.

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"Первый контакт": США боятся "инопланетной" мощи Китая
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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