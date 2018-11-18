Межзвездный астероид, пересекший Солнечную систему, оказался меньше, чем предполагалось

Межзвездный астероид со сложным названием Оумумуа оказался намного меньше, чем предполагали астрономы.
Впервые Оумумуа заметили ровно год назад, в октябре 2017 года. Наблюдения за межзвездным астероидом подтолкнули исследователей космоса к выводу, что длина Оумумуа составляет не более одного километра. Если быть точнее, то он, думали ученые, не больше 800 метров в длину.
На днях, однако, астрономы рассказали общественности, что ошибались. Это эксперты выяснили в ходе продолжающихся наблюдений за космическим объектом. Специальный телескоп показал, что Оумумуа в несколько раз меньше той длины, что называлась ранее.
Межзвездный астероид Оумумуа, напомним, считается первым обнаруженным объектом, пролетевшим через Солнечную систему. Первоначально его посчитали за комету, но позже приняли решение, что это все-таки астероид.
Отметим, что на сегодняшний день мировое сообщество ученых изучает возможность отправки к Оумумуа зонда с целью тщательнее изучить загадочный космический объект.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетные исследователи космоса заявили, будто Оумумуа, скорее всего, самый настоящий инопланетный корабль, отправленный пришельцами тщательно изучить Солнечную систему.
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