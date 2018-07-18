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Источник Правда.Ру

Выяснена реальная ситуация с ядерным оружием из послания Путина

Наука и техника

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заострил внимание на новых военных разработках и "грозном оружии", которое в ближайшие годы поступит в российскую армию на вооружение. Источники федеральных СМИ в Минобороне рассказали, как продвигается разработка и тестирование новых образцов. 

Выяснена реальная ситуация с ядерным оружием из послания Путина. 389715.jpeg
Фото: mil.ru

Так, "Коммерсантъ", ссылаясь на собеседника в министерстве, сообщил, что межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" успешно протестировали. Специалисты завершили цикл бросковых испытаний. Всего было произведено три запуска, они проводились из шахтной установки полигона Плесецк.

"Все они были признаны успешными, заявленная программа испытаний выполнена в полном объеме", - отметил источник "Коммерсанта". 

Проект по разработке ракеты "Сармат" признавали одним из самых перспективных для сохранения "стратегического ядерного паритета" с США. Владимир Дегтярь, генеральный директор и генеральный конструктор государственного ракетного центра, заявил, что новое оружие способно сделать существующую ПРО Штатов бесполезной. 

Отмечается, что проект курирует лично Владимир Путин. 

Сейчас исследователи практически завершили анализ проведенных тестов. Планируется провести еще пять дополнительных запусков ракеты. Этап летно-конструкторских испытаний пройдет уже в этом году. 

Следующее оружие, о котором Владимир Путин также рассказывал в послании Федеральному собранию, это гиперзвуковая ракета "Кинжал". Она заменит свой сухопутный прототип - ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом сообщает "РИА Новости". 

"Кинжал" будут устанавливать на истребитель МиГ-31К, что позволит увеличить дальность ее поражения, так как ракета не потратит энергию на то, чтобы преодолеть силу притяжения и разогнаться. В итоге "Кинжал" сможет поразить цели на расстоянии 1500 км, вместо 500 км, которыми располагает "Искандер". 

ТАСС, ссылаясь на свои источники, утверждает дальность применения ракеты и вовсе достигнет всех 3000 км. 

""Кинжал" - это авиационный ракетный комплекс, поэтому нужно смотреть на его дальность применения с учетом боевого радиуса носителя. Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой составит более 3000 км (складывается боевой радиус действия носителя и дальность ракеты - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник ТАСС. 

Однако в агентстве отмечают, что подтверждения этой информации пока нет. 

Десять МиГ-31К с "Кинжалами" уже применяются в опытно-боевых дежурствах в Южном военном округе. Они поступили туда этой весной. 

Также Владимир Путин в своем послании говорил о ракетном комплексе "Авангард", который будет запущен в серийное производство. Его включили в госпрограмму вооружений до 2027 года. О новых испытаниях комплекса пока информации нет. 

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Темы Путин Россия Сармат Кинжал Авангард вооружение новое оружие
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