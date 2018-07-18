Путинский "Кинжал" сможет топить авианосцы с 1500 километров

Гиперзвуковая авиационная ракета "Кинжал" имеет дальность поражения 1500 километров. Это в три раза больше, чем у ее сухопутного прототипа РК "Искандер". Такая разница стала возможной благодаря особенности траектории и из-за ограничений, действующих на наземное оружие.
"Кинжалом" оснащают истребители МиГ-31К, рассказал РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он также пояснил, что для дальних бомбардировщиков Ту-22М3 дистанция останется такой же.
По словам экспертов, столь ощутимая разница объясняется тем, что возможности "не расходуются" на преодоление притяжения, как происходит, когда ракету запускают с земли, а также первоначальным разгоном ракеты на самолете-носителе.
Кроме того, по договору о ракетах средней и малой дальности страны не могут работать над оружием, базирующимся на земле, с такой дальностью поражения.
Стоит напомнить, что о разработке "Кинжала" рассказал президент России Владимир Путин. Также он пояснил, что функцию носителя выполняет доработанный стратосферный перехватчик МиГ-31К. Эта "команда" уже находится на вооружении Южного военного округа.
Со временем стало известно, что "Кинжал" способен развить скорость до 10 Махов, им можно управлять на протяжении всего полета, не попадая в зоны ПВО-ПРО. Основные цели ракеты — крейсеры и авианосцы.
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