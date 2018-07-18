Ученые предупредили о скором уничтожении интернета

Повышение уровня моря — причина, по которой мир может остаться без интернета. Таково мнение американских экспертов из Висконсинского университета в Мадисоне.

Дело в том, что у трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочные площадки, они в скором времени уйдут под воду, так как из-за изменения климата море "наступает" на сушу. Об этом в беседе с Motherboard рассказал один из команды исследователей профессор информатики Пол Бэрфорд.

Также ученые вычислили, где располагается оборудование, находящееся в максимальной опасности, — Сиэтл, Майами, Нью-Йорк. Чтобы получить эти координаты, были сопоставлены места, где расположена инфраструктура интернета, с данными о повышении уровня моря.

Собеседник Motherboard акцентировал внимание на том факте, что пока площадки не поднимут, сбоя не избежать. Также он подчеркнул: работа будет трудоемкой и дорогостоящей, так как площадок не так много. Тревожат ученых и сроки: они дают интернету еще 15 лет, именно через этот промежуток времени в США окажутся под водой почти 2000 километров магистралей и почти 4000 километров подземных оптоволоконных кабелей. Все они водостойкие, но не водонепроницаемые, а соленая вода с легкостью вызовет перебои в сети.

Эксперты предлагают и выход: установить жесткие резервные трубопроводы и устроить защитные слои. Кроме того, они подчеркивают, что в будущем необходимо учитывать изменения климата, начиная столь глобальные проекты.

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