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На танковые соревнования Украина приехала на тракторе

Наука и техника

Strong Europe Tank Challenge — ежегодное танковое соревнование под эгидой Североатлантического альянса. Экипажи танков соревнуются между собой в Графенверской учебной зоне, что в Германии. На первых соревнованиях в 2016 году первое место как раз заняла немецкая команда. В 2017 году лучше всех оказался экипаж из Австрии.

На танковые соревнования Украина приехала на тракторе. 388282.jpeg
Фото: википедия

В этом году в Strong Europe Tank Challenge приняла участие Украина, заняв последнее место. По словам командира Романа Багаева, к экипажу у него никаких вопросов нет — подвела техника.

На турнир прибыли четыре украинских танка Т-84 "Оплот". На этапе соревнований, где нужно было продемонстрировать наступательную мощность техники, выстрелить смог лишь один танк, сетует Багатов. Также, по его словам, проблемы возникли и с системой управления огнем. Дуло танка буквально ходило ходуном, и при таких условиях попасть в мишень на расстоянии нескольких километров было попросту невозможно.

Команду танкистов сопровождали инженеры харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева, где, собственно, и производится "Оплот". Поначалу специалисты не поверили Багаеву в том, что танки неисправны, но, посмотрев видео с турнира, убедились в его правоте. На той видеозаписи, кстати, на заднем плане отчетливо слышна отборная матерная брань и громкие выкрики "да это же трактор!".

Несмотря на поражение, и довольно унизительное, Роман Багаев смотрит в будущее с оптимизмом. Его радуют мощный двигатель и неплохая скорость "Оплота", а также возможность стрельбы назад. Последнее, правда, при условии, если танк все-таки сможет совершить выстрел.

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Темы НАТО Киев армия танки война Украина
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