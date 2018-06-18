ФСБ разрешит гражданам пользоваться шпионской техникой

На сегодняшний день значение фразы "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не до конца раскрыто, ясно и понятно. Как отмечают в ведомстве, поправки в законопроект предупредят возможные преступления, связанные с неведением граждан в сфере того, что следует понимать под шпионской техникой. Также, уверяют специалисты, это сократить незаконный оборот устройств, по признакам своим соответствующим оной.
Законопроект, впрочем, вступит в силу нескоро — предполагается, что он увидит свет в конце 2019 года.
Полгода назад на пресс-конференции главы Российской Федерации Владимира Путина президенту рассказали о фермере, что подвергся уголовному преследованию из-за приобретенного им GPS-датчика. Мужчина купил прибор для того, чтобы следить за своим скотом. Как оказалось позже, данное устройство запрещено для оборота на территории России. В отношении мужчины уголовное дело прекратили, но факт остается фактом — случай произошел из-за того, что гражданам РФ не ясно, что из себя представляет шпионская техника.
В готовящемся законопроекте, по словам представителей ведомства, будет четко прописано, какие приборы относятся к запрещенному типу устройств, а какие нет.
Согласно данным правоохранительных органов, число осужденных за использование шпионской техники в Российской Федерации с 2011 года увеличилось ни много ни мало в пять раз. Данная статья грозит гражданам России принудительными работами сроком до четырех лет либо штрафом в размере двухсот тысяч рублей.
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