Жуткая смерть звезд: что обнаружили ученые

По мнению ученых, эти лазеры (см. фото) означают, что туманность может скрывать двойную звездную систему в своем чреве.

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

"При наблюдении за туманностью Муравья мы можем видеть удивительную, уникальную, сложную структуру, состоящую из ионизированного газа, — рассказывает Изабель Алеман, один из авторов статьи, описывающей недавние наблюдения, — но мы не можем видеть объект в центре этой туманности. Благодаря чувствительности и широкому диапазону длин волн, свидетелями которых мы являлись, нами был обнаружен очень редкий тип излучения, называемый лазерным излучением линии рекомбинации водорода".

Лазеры, свидетелями которых стали ученые, ассоциируются обычно со смертью звезды. Их изучением занимается европейская космическая обсерватория Гершель.

Когда звезды средних размеров, вроде Солнца, приближаются к смерти, они превращаются в плотные белые карликовые звезды. Сразу после этого они выбрасывают свои внешние слои газа и пыли в космос, создавая тем самым эффект калейдоскопа, который можно наблюдать из любого уголка Вселенной.

Теперь же ученые обнаружили, что процесс угасания звезды еще более драматичен, чем они думали раньше. На основе полученных наблюдений можно быть уверенными, что перед смертью звезды не только рассыпаются на слои газа и пыли, но и излучают мощнейшие лазеры.

Ученые утверждают, что не стоит делать скоропалительных выводов — еще рано с точностью утверждать о происхождении этих таинственных лазеров. Но все же они придерживаются мнения, что были свидетелями гибели двойной звездной системы прямо посреди туманности Муравья. Эта туманность также носит название Menzel 3, в честь Дональда Мензела, которые ее и обнаружил. Любопытно, что Дональд Мензел был одним из первых ученых, выдвинувших теорию о существовании подобных лазеров.

"Явление, свидетелями которого нам посчастливилось быть, также было идентифицировано нами в нескольких объектах и раньше, — делится Тошия Уета, главный исследователь проекта "Перспектива планетарной туманности" обсерватории Гершель. — Безусловно, это было замечательное открытие, которого мы не ожидали. Оно может означать, что звездные туманности намного больше и обширнее, чем принято было считать".

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