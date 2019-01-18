Ученые: пары с одинаковым чувством юмора имеют долгие и крепкие отношения

Ученые в очередной раз задались вопросом, что же помогает партнерам создать долгие и крепкие отношения. Выяснилось, что это чувство юмора.

Так, считают исследователи из Соединенных Штатов Америки, если супруги обладают схожим чувством юмора, то их шансы провести вместе всю жизнь значительно увеличиваются. Столь любопытный вывод американские ученые сделали на основе проведенного ими научного исследования.

В эксперименте дотошных экспертов приняли участие порядка 150 тысяч добровольцев. Ученые опросили их с целью выяснить, как часто партнеры шутят друг над другом. Также исследователи попытались выяснить, счастливы ли респонденты в браке. Сопоставив полученные данные, эксперты сделали вывод, что крепче, дружнее и счастливее отношения тех людей, что беззлобно шутят над своим партнером или всячески разыгрывают его.

Совместный смех, резюмируют американские ученые, является показателем влечения людей друг к другу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ученых из Соединенных Штатов Америки, чем меньше у супругов было половых партнеров до брака, тем крепче их отношения. Самые же счастливые семьи создают те, уверены американские специалисты, кто и вовсе не имел сексуальных отношений до свадьбы.

Также "Правда.Ру" писала о том, что социологи из Швеции пришли к любопытному выводу — оказывается, работа в офисе способствует разводам. Самые крепкие же браки, считают в Скандинавии, у фермеров и библиотекарей.

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