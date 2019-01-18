В Центре им. Хруничева опровергли информацию о критическом состоянии российского оборудования на МКС

Системы функционально-грузового блока "Заря" Международной космической станции работают в штатном режиме.

Об этом общественности заявил глава программы Международной космической станции Центра им. М. В. Хруничева Сергей Шаевич.

Так, эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день системы функционально-грузового блока "Заря" работают исправно. Никаких ошибок в работе аппарата, по словам Сергея Шаевича, замечено не было. Также глава программы МКС Центра им. М. В. Хруничева отметил, что модуль "Заря", учитывая плановые замены оборудования, должен работать в таком же порядке вплоть до 2028 года.

Такой комментарий Сергей Шаевич дал в ответ на появившиеся в средствах массовой информации заявления об ошибках в работе системы функционально-грузового блока Международной космической станции. Журналисты утверждали, что взяли информацию из доклада Центра им. М. В. Хруничева. Шаевич же подчеркнул, что данная информация вырвана из контекста, и, следовательно, новости об ухудшении работы "Зари" не соответствуют действительности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в двигателях российских ракетах-носителях "Ангара" специалисты обнаружили дефект, который может просто-напросто уничтожить аппарат. На производство данных ракет-носителей было потрачено порядка 160 миллиардов рублей.

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