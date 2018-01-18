Российских врачей научат лечить детей на роботах

В Саратове сотрудники медицинского и технического университетов создали робота-симулятора под названием "Малыш". На нем студенты-медики будут учиться лечить новорожденных, сообщают "Вести".

Роботизированный младенец способен имитировать основные двигательные рефлексы ребенка с самого рождения до полугода. Возможно, в качестве учебного пособия он вскоре появится во всех российских медвузах.

Однако, отечественных аналогов у саратовской разработки, демонстрирующей становление нервной системы ребенка первого года жизни, пока нет, а потому обучаться студентами приходится, используя фотографии, видео или манекены.

Новый стандарт обучения позволяет использовать такое симуляционное обучение. Создатели надеются, что в ближайшем будущем начнется серийное производство запатентованной ими разработки. Ожидается, что спрос на роботов будет. "Малыш" не уступает в функциональности импортным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Предполагаемая стоимость робота-симулятора — около 90 тысяч рублей.

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