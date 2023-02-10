Эксперт Лакустова назвала ежедневные привычки человека, которые вредят окружающей среде

Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова перечислила примеры, как человек ежедневно вредит окружающей среде.

Некоторые привычные для человека вещи, например, постоянное использование пластиковых пакетов и бумажных чеков, существенно вредят экологии, сообщает Газета.Ru.

"Не все виды упаковки подлежат переработке или разлагаются. Сейчас практически всё можно приобретать на развес или на разлив. Кроме того, что это более экологично, это выходит дешевле, по сравнению с товарами в фабричной упаковке", — утверждает эксперт.

Лакустова отметила, чтобы не вредить экологии, не стоит ежедневно пользоваться пакетами и бутылками из пластика. Также помочь окружающей среде может и разумное потребление природных ресурсов.

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