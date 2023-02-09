Ростех: граната РГД-У от "Калашникова" способна укрыть от удара высокоточной ракеты

Государственная корпорация "Ростех" сообщила об успешном завершении государственных испытаний дымовых гранат нового поколения, пишет издание РИА Новости.

С помощью ручной дымовой гранаты универсальной (РДГ-У) можно мгновенно скрыть армейское подразделение от управляемого оружия, которое используют инфракрасное или тепловизионное наведение.

"Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания", — заявил представитель "Ростеха".

Авторы материала уточняют, что боеприпас был разработан специалистами ЦНИИточмаш, являющегося подразделением концерна "Калашников".

Ранее депутат Госдумы РФ предложил запретить использовать в России гражданские беспилотники и квадрокоптеры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.