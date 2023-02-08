Российские учёные разработали первый в мире сухой назальный спрей на основе аэрогеля

Представители Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Российского химико-технологического университета и Центра психиатрии и наркологии в Москве разработали сухие назальные спреи. Их основой является аэрогель, отметили эксперты.

"С ним препарат быстро проникает в головной мозг по обонятельным нейронам и начинает действовать незамедлительно", — подчеркнула научный сотрудник РХТУ Мария Мочалова.

Как сообщает Газета.Ru, первый в мире подобный способ получения лекарства создаёт меньшую нагрузку на печень, почки и желудок. По информации СМИ, спреи позволяют бороться с депрессией, бессонницей, мигренями и многим другим.

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